Natasha Simonini, una delle grandji djive dei celebri compleanni di Bambola Star, è morta questa mattina. A darne l’annuncio è stata proprio Katuxa Close, sua grande amica, nonché l’annunciatrice ufficiale dei celebri video.

Katuxa non ha specificato i motivi della morte, ma Natasha Simonini quest’anno avrebbe soffiato 35 candeline.

La sfilata ancheggiante, quel suo “Bonasera Katuxa” ed il vestito maculato rosa e viola hanno reso la donna la mia djiva preferita fra tutte quelle che sono state invitate al compleanno del 2011 di Bambola Star.

Quando ho intervistato Katuxa Close nell’estate del 2020, lei ha parlato così della Simonini:

“Sono rimasta in buonissimi rapporti con Bambola Star e con Natasha Simonini. Sono due persone per me molto speciali, due persone di grande valore, sono due grandi amiche”.

Ed ecco anche il video che ci ha fatto INNAMORARE di Natasha:

K: “Vedo che sta arrivando da luntano un’altra djiva, sto parlando di lei, Natasha Simonini che ora è appena arrivata nel nostro tappeto rosso. Natasha, bonasera Natasha”.

N: “Bonasera Katuxa”

K: “Natasha, cosa auguri alla grande djiva stasera che viene con delle grandi novità per tutte noi”.

N: “Io auguro tanti auguri, tanta felicità e che questo si ripita ripita per multo multo tempo”.

K: “E te come tutti gli anni vieni sempre bellissima dai una sfilata qui per noi su questo tappeto rosso perché quest’anno questo tappeto è per voi, le stella della serata. E la festa è per noi. Ti vedo diversa, sei più bela”.

N: “Grazie Katuxa”

K: “Mandiamo un bacio”

N: “Un bacio bambola, molta felicità”.