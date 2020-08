La sfilata ancheggiante, quel suo “Bonasera Katuxa” ed il vestito maculato rosa e viola hanno reso Natasha Simonini la mia djiva preferita fra tutte quelle che sono state invitate al compleanno del 2011 di Bambola Star.

A distanza di circa 10 anni che fine ha fatto Natasha Simonini? Il suo profilo Facebook è piuttosto aggiornato e grazie proprio a quello abbiamo scoperto che abita tutt’ora in Toscana (più precisamente a Viareggio), si è fatta i capelli biondi e fra poco soffierà 34 candeline.

Natasha Simonini, il video debutto al compleanno di Bambola Star

Ed ecco anche il video che ci ha fatto INNAMORARE di Natasha:

K: “Vedo che sta arrivando da luntano un’altra djiva, sto parlando di lei, Natasha Simonini che ora è appena arrivata nel nostro tappeto rosso. Natasha, bonasera Natasha”.

N: “Bonasera Katuxa”

K: “Natasha, cosa auguri alla grande djiva stasera che viene con delle grandi novità per tutte noi”.

N: “Io auguro tanti auguri, tanta felicità e che questo si ripita ripita per multo multo tempo”.

K: “E te come tutti gli anni vieni sempre bellissima dai una sfilata qui per noi su questo tappeto rosso perché quest’anno questo tappeto è per voi, le stella della serata. E la festa è per noi. Ti vedo diversa, sei più bela”.

N: “Grazie Katuxa”

K: “Mandiamo un bacio”

N: “Un bacio bambola, molta felicità”