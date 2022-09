Le colazioni portate dal padre di Natasha a lei ed ai suoi fratelli più piccoli, Jenny e Salvatore, sono ormai un trend su TikTok da svariati mesi.

La simpatica famiglia calabrese (composta da papà, mamma, sorella maggiore e i due gemelli) è infatti molto famosa sulla celebre piattaforma cinese soprattutto perché mostra quotidianamente ciò che mangia.

I cinque fanno una dieta tutt’altro che mediterranea fra schiacciate, fritti, cibi precotti, dolci e paste surgelate: ma è questo il loro successo. Ma qual è la loro dieta tipica nel corso di una settimana? Se quando andavano al mare i loro pranzi erano composti esclusivamente da panini, ora che è ripresa la stagione scolastica sono comparsi anche altri cibi.

Natasha, Jenny e Salvatore: cosa mangiano in una settimana

Negli ultimi giorni, stando a quanto ha mostrato Natasha su TikTok, la famiglia Martino ha così mangiato: lunedì per colazione Natasha ha preso un crocchè di patate, Jenny con una ciambella e Salvatore con un arancino. A pranzo si sono fatti la pasta all’amatriciana, mentre Jenny e Salvatore la carbonara. A cena, invece, si sono preparati un panino col tonno, mentre Jenny e Salvatore un panino con la Nutella.

La mattina seguente si sono alzati leggeri: saccottini al cioccolato per tutti ad eccezione di Salvo, che ha optato per un cornetto con crema. A pranzo si sono cucinati pasta con zucchine e salsiccia, mentre i genitori hanno mangiato peperoni e salsicce. A cena hanno preso tutti pizza, arancini e patatine fritte.

Il mercoledì Natasha si è svegliata con un arancino, sua sorella Jenny con una “pizzella con la schiacciata” [un tipo di salame, ndr]; Salvo con una “pizzella con wurstel”, mentre sua mamma con una brioches al cioccolato. A pranzo Nathy si è preparata il risotto con lo zafferano, mentre Jenny e Salvatore il risotto con i piselli. Come contorno? Patatine fritte. Per andare a letto leggeri la famiglia Martino quella sera ha cenato al McDoanald. Natasha ha ordinato un Chicken Big Mac con patatine fritte con formaggio e bacon e un gelato al caramello. Jenny e Salvatore invece hanno optato per McChicken con frappè al cioccolato.

Giovedì invece Jenny ha fatto colazione con una “pizzella con schiacciata”, Salvo con una “pizzella con wurstel” e per lei di nuovo un crocchè di patate. A pranzo hanno preso rispettivamente: un panino con soppressata e olive (perché a Jenny non piace il formaggio); un panino con soppressata olive e formaggio e un panino col prosciutto cotto. A cena frittata e ricotta per tutti (tranne a Jenny che non ama la ricotta) con pancarrè.