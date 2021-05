Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una coppia affiatatissima. Lui dentro la casa del GF Vip non ha avuto mezzo cedimento (infatti ha fatto tutto da solo) ed ha continuato a parlare ogni giorno della sua fidanzata.

L’ex corteggiatrice ieri sera a Il Punto Z ha raccontato la prima volta con il suo Andrea. I due hanno consumato direttamente dopo la scelta di Uomini e Donne, appena hanno finito di posare per il servizio fotografico del settimanale del dating show mariano. La ragazza ha anche svelato un particolare sulle mutande di Zelletta.

“La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta. Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevano fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno citofonato eravamo quasi pronti. Poi è successo appena abbiamo fatto il servizio fotografico, l’abbiamo fatto subito. Io mi ero messa un completino rosso bellissimo tutto in pizzo, me lo ricordo ancora. Tu amore posso dirlo? Ti sei presentato male dai, perché aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato bene a me. Ok che sono durate poco”.

Passino le righe, ma mica saranno state marchiate “uomo”?!



Croccantino e quel pensiero per Elisabetta Gregoraci.

Spronato da Tommaso, Andrea ha rivelato con chi c’avrebbe provato se fosse stato single: “Al Grande Fratello Vip c’erano tante donne, molte di loro erano anche belle. Posso dirti con chi non sarei stato. Perché davvero erano tutte bellissime. Però se devo farti un nome della più, di quella che preferisco allora Elisabetta Gregoraci“.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: le esterne a Uomini e Donne.

Andrea e Natalia in esterna insieme! Sarà la prima di tante? #uominiedonne pic.twitter.com/txMHvE04Bn — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 21, 2019

Il feeling e l’imbarazzo tra Andrea e Natalia sono evidenti… Saranno fatti l’uno per l’altra? #uominiedonne pic.twitter.com/0PPKSTq0J1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 22, 2019