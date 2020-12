Finalmente Andrea Zelletta è al centro di una dinamica al Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni per Natale gli ha inviato un regalo assurdo e un biglietto enigmatico, mandandolo in crisi e scatenando la fantasia dei loro follower. Nella casa di Cinecittà Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono certi che questa sia una mossa dell’ex corteggiatrice per raccattare un po’ di seguaci e qualche ospitata, mentre Dayane Mello ha lanciato una bomba che – secondo lei – dovrebbe sconvolgere tutti.

Dopo ore di astuto silenzio, in cui sui social è montato lo Zelletta Gate, poco fa Natalia Paragoni ha rotto il silenzio, assicurando che lei ama il suo fidanzato e che non gli ha mai messo le corna.

“Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da quello che sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa, grazie”.

Riflettendo su quello che potrebbe aver spinto la ragazza ad inviare un cadeau così bislacco al povero ‘comodino’, mi è venuta in mente una possibile soluzione. O questo è uno scherzo, oppure Natalia potrebbe essere arrabbiata per quello che Alfonso Signorini ha svelato su Andrea nell’ultima puntata di Casa Chi.

“Poi c’è chi al provino dice una cosa e nella casa fa altro. Fuori ti dicono di tutto e poi dentro non li riconosci per come si comportano. Ad esempio c’è un concorrente, un ragazzo, che al casting a domanda diretta disse che se entrava nemmeno si ricordava più della fidanzata, che l’avrebbe proprio sfa***lata. Ora però sta sempre a parlare di lei e a fare i cuoricini con le mani tutti i giorni”.

Natalia Paragoni: la storia in cui parla di Andrea.