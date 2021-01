Natalia Paragoni ieri è stata invitata dal GF ad apparire in puntata per un nuovo confronto con Andrea Zelletta. La produzione avrebbe voluto nuovi chiarimenti sul Capri Gate e i rumor che ha scatenato. L’ex corteggiatrice ha rifiutato l’invito ed ha anche inviato una diffida in cui ha chiesto che non si parli più di queste voci su un presunto tradimento. Dopo la diretta i concorrenti si sono chiesti il motivo della diffida e Giulia Salemi si è detta scioccata per la decisione della ragazza. Andrea invece ha detto di essere abbastanza tranquillo, perché continua a fidarsi della sua compagna.

Oggi la fidanzata di Andrea ha rotto il silenzio ed ha spiegato come mai non si è presentata nella casa di Cinecittà.

“Ho scelto di non offrire più ascolto e risposta alle chiacchiere altrui. Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più: Andrea”.

La Paragoni ha anche risposto ad una fan che le ha fatto i complimenti per la sua decisione.

Ma invece di inviare letterine non era più semplice rivedere il fidanzato e tranquillizzarlo smentendo tutto, anche il nome (molto importante) che è stato fatto da Dayane?

Su questo caso è intervenuta anche la sorella di Andrea, Alessia Zelletta: “La porta è aperta? Solo perché un ragazzo difende la propria donna non dando modo ad altri di parlare della loro storia d’amore. Il gossip è altro, questa è cattiveria. Trovo tutto questo davvero raccapricciante. Si amano fatevene una ragione… Signori si nasce, non si diventa“.

Natalia Paragoni in questo momento…

Croc: “Addirittura Dayane ha detto che ha manie di protagonismo. Assolutamente no” Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta: ⚰️ pic.twitter.com/Q8qd6EcWhQ — nalum 🔮 (@alcolista) December 26, 2020

Fonte: Novella 2000