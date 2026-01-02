Natalia Paragoni rivela aborto spontaneo

La fine di un anno e l’inizio di quello successivo è per molti un momento di bilanci, riflessioni e confidenze. Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rivelato di aver dovuto affrontare una profonda sofferenza. Per la prima volta pubblicamente, ha raccontato che mesi fa ha avuto un aborto spontaneo, un evento traumatico che ha spinto la giovane a chiedere aiuto psicologico a un professionista.

Natalia aveva saputo di essere in dolce attesa e aveva accolto con gioia la notizia, desiderando allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina alla piccola Ginevra. Tuttavia, la gravidanza ha avuto delle complicazioni nefaste, con perdite di sangue sempre più frequenti e ansia. Nonostante le precauzioni e le rassicurazioni del medico, la situazione è precipitata e Natalia ha perso il bebè che portava in grembo.

Dopo l’aborto spontaneo, Natalia ha deciso di cominciare un percorso psicologico, essendosi resa conta di non stare bene e di avere bisogno di supporto. Ha confessato di aver chiesto aiuto perché sapeva di essere davanti a una cosa più grande di lei. Oggi Natalia è riuscita a lasciarsi alle spalle la vicenda, grazie al supporto del compagno Andrea Zelletta e al fatto che è nuovamente incinta. La 28enne diventerà mamma bis e la sua primogenita Ginevra avrà una sorellina con cui giocare. Natalia ha ammesso di stare vivendo questa nuova gravidanza in modo molto più ansioso.