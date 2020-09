Natalia Paragoni è un vero peperino e come prevedibile non si perde una puntata dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, che vanta nel cast il suo fidanzato Andrea Zelletta.

L’influencer, dopo aver tirato una frecciatina a Dayane Mello che starebbe sempre svestita in casa:

Ed una ad Adua Del Vesco colpevole di aver abbracciato Gabriel Garko nonostante il Covid-19:

“Il discorso è che se viene concesso un abbraccio, viene concesso a qualsiasi persona tu abbia davanti. Stiamo parlando di un momento storico con una pandemia, dove ci sono regole che valgono per tutti, specialmente a livello pubblico, che non possono essere attuate a caso, a piacimento o per favoritismi. Se per dare il buon esempio a tutta Italia e al mondo viene squalificata una persona, per una parola fuoriluogo, per altro detta come tutti hanno capito ingenuamente, tanto vale dare il buon esempio anche sul resto. La regola del non contatto con l’esterno per non mettere in pericolo la salute di tutti, considerato che dentro la casa ci sono persone di una certa età, vale per qualsisia persona!”.