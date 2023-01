Natalia Paragoni incinta di Andrea Zelletta? Arriva lo scoop

Nei giorni scorsi Deianira Marzano ha svelato che due donne molto conosciute sui social – e che sono apparse in tv – sarebbero incinte. Oggi a Casa Pipol l’esperta di gossip ha fatto nomi e cognomi. Pare infatti che Giorgia Crivello e Natalia Paragoni siano in dolce attesa. Secondo Deianira Andrea Zelletta potrebbe presto diventare padre. La Marzano però ha messo le mani avanti e ha dichiarato che l’ex corteggiatrice in passato avrebbe già fatto credere di essere rimasta incinta del compagno.

Andrea incontra Natalia ❤️ La sua fidanzata ha una lunga lettera per lui… #GFVIP pic.twitter.com/ilD4t54VhS — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

Natalia Paragoni incinta? Lo scoop di Deianira Marzano.

“Sì ho detto che due donne del mondo dello spettacolo sarebbero incinte. Chi sono queste due protagoniste? Una è Giorgia Crivello, la moglie di Stefano Laudoni. Poi c’è un’altra coppia, quella formata da Natalia Paragoni con Andrea Zelletta. Però dice che questa Paragoni fa sempre questo, fa credere a tutti di essere incinta. E poi puntualmente smentisce tutto. Infatti la nostra teoria è che quando ha una pubblicità mette sempre in mezzo questo fatto per creare hype e fare le visualizzazioni. Sì però adesso non ha smentito la notizia. Adesso staremo a vedere cosa dirà”.

E del desiderio di paternità ha parlato proprio Andrea Zelletta nel 2021, dopo la sua partecipazione al GF Vip: “Sì è vero che vogliamo un figlio, però non nell’immediato. Però in futuro ci piacerebbe diventare genitori. Prima dobbiamo trovare una casa giusta e avere una stabilità economica adeguata“.

Natalia Paragoni invece in passato ha confessato di aver abortito ed ha aggiunto di voler diventare madre: “Dopo quello che mi è accaduto il desiderio di maternità non mi è passato, ma ora voglio dare ad un bambino, un ambiente familiare sereno. Per rendere felice un bambino serve una mamma felice. Io e Andrea ne parliamo tanto, ma vogliamo aspettare di essere più realizzati, anche se non penso manchi molto (sorride, ndb). Lui è il mio baricentro, il mio complice e il mio migliore amico, quello che ho sempre cercato“.