La criptica lettera di Natale che Natalia Paragoni ha mandato ad Andrea Zelletta per accusarlo di essersi ‘allontanato da lei’ le si è rivolta contro come un boomerang dato che, Dayane Mello, per difendere l’amico, ha svelato di essere a conoscenza di alcune voci sulla coppia.

Secondo il racconto della brasiliana, infatti, Natalia Paragoni avrebbe passato una notte in camera insieme con un misterioso uomo, racconto che ha successivamente riportato anche Tommaso Zorzi alla sua amica Cecilia Capriotti.

“Qui stiamo parlando della tua ragazza che è andata a letto con uno e che il giorno dopo le ha regalato tutto. L’ha portata a fare shopping. Tra l’altro Dayane ha fatto anche il nome di questo”.

Il nome di questo presunto amante Dayane Mello lo ha fatto all’orecchio di Tommaso Zorzi e molte persone sul web avrebbero capito il suo nome: si tratterebbe di un ricco ereditiere che andava in classe proprio con Zorzi.

Secondo le parole di ieri sera (capite tramite labbiale) tra urtis e Tommaso, natalia tradirebbe croccantini con Leonardo del Vecchio… Dai su… Mi sembra un po strano #gfvip pic.twitter.com/gXRGKEV3BA — vale 🌥️ (@Valenti96790038) December 26, 2020

Dalla conversazione in camera di G è T: T: Del vecchio? Era in classe con me Leonardo Del vecchio su insta seguito da TZ e… #gfvip pic.twitter.com/BFl7LDNTJ1 — È andata da dio, no? 🍵 (@Giorgia78044059) December 26, 2020

Se sia realmente lui non possiamo saperlo (il video in cui Dayane farebbe il suo nome non è stato pubblicato online), ma effettivamente questo ragazzo era sia all’evento a Capri a cui ha partecipato anche la Paragoni e segue su Instagram sia lei, sia Zorzi.

Quindi è confermato che era presente Leonardo Del Vecchio all’evento di cui si parlava, stesso evento dove c’era Natalia #gfvip pic.twitter.com/LpfW0MHrMJ — Giulia (@Giuli4aa) December 29, 2020

L’evento in particolare è questo qui, che si è tenuto il 30 agosto #gfvip pic.twitter.com/G2E0NLVUHW — FRÆNCÄ (Autori vi odio) (@VIVALAVIDALOC14) December 28, 2020

