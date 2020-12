Natalia Paragoni è diventata in poche ore la protagonista indiscussa della giornata odierna del Grande Fratello Vip, dato che come regalo di Natale ha inviato al suo Andrea Zelletta un profumo da donna non suo, un elastico di capelli, la scatola vuota del suo anello di fidanzamento ed una letterina “Tanti auguri per il TUO Natale dalla TUA ragazza“.

SPERO CHE TU POSSA ESSERE SERENO IN QUESTO “TUO” NATALE #gfvip pic.twitter.com/3BZcQgdrcV — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) December 25, 2020

Un messaggio criptico che non è piaciuto ai concorrenti del gieffe (che l’hanno accusata di cercare visibilità) e che ha mandato in crisi Andrea Zelletta.

Che Natalia Paragoni abbia scoperto un tradimento di Andrea Zelletta?

Il comportamento di Natalia però confonde, perché poche ore prima dell’arrivo del regalo ad Andrea aveva condiviso su Instagram dei teneri scatti ricordo proprio di loro due.

6 ore fa Natalia metteva queste stories e ora quel “regalo”#gfvip pic.twitter.com/l3swZwX9Wq — undertheweather⛅️/20%con orgoglio🐍 (@sippingtrash) December 25, 2020

Considerando che i parenti hanno inviato i vari regali ai gieffini nei giorni scorsi, perché Natalia Paragoni oggi ha condiviso dei teneri scatti ricordo se aveva già scelto e mandato quel regalo criptico “contro” Andrea?