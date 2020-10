IL GF ieri ha mostrato ai concorrenti alcuni tweet in cui si parla di “comodini” e Andrea Zelletta ed Enock sono andati in crisi (anche grazie a quell’adorabile vipera di Zorzi). Poche ore dopo la fidanzata dell’ex tronista, Natalia Paragoni, è andata fuori dal GF con il megafono, ma gli autori hanno alzato la musica nella casa per non far sentire le urla.

La ragazza ha così deciso di sfogarsi su Instagram, dove ha difeso il suo compagno.

“Dovreste averlo notato in queste settimane. Non mi sono esposta più di tanto né davanti ai complimenti, né davanti alle critiche perché trovo e credo sia giusto lasciare fare ad Andrea questa fantastica esperienza che è completamente sua e della quale io nel mio piccolo faccio parte in quanto sua fidanzata.

Però adesso basta, stiamo parlando di un reality e come tale dovrebbe essere preso non come lavoro.

Sto vedendo da giorni un accanimento che trovo davvero fuori luogo ed eccessivo.

Qualsiasi cosa dica o faccia Andrea viene preso di mira quando l’unica cosa che vedo è semplicemente un ragazzo che si comporta dentro la casa come farebbe fuori dalla casa. Certo può piacere e non piacere ma attaccarlo in continuazione sulla base del

nulla proprio NO.

Se uno non litiga costantemente con qualcuno non vuol dire che sia un comodino o che non abbia un pensiero, semplicemente magari non è quel tipo di persona che si mette in mezzo a cose che non lo riguardano e non è l’unico ad adottare questo tipo di comportamento. Semplicemente è una questione di carattere. – ha continuato Natalia Paragoni – Mi dispiaccio perché io lo conosco so che non è una persona finta come qualcuno cerca di farlo passare.

Vi dico che lui è se stesso e questo probabilmente può non andare bene ai fini del gioco o di chi sa giocare…ma ribadisco un reality per me significa far vedere davvero se stessi e se questo deve essere una colpa allora forse non ho capito molto io. Un grazie invece a chi da fuori continua a sostenerlo e a mandare messaggi positivi”.