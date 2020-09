Non fate arrabbiare Natalia Paragoni.

Grazie allo scherzo fatto da Le Iene sappiamo tutti quanto Natalia Paragoni possa diventare una furia quando sente odore di corna. Per questo motivo gli spettatori del GF Vip sono preoccupati per Andrea Zelletta, visto che Dayane Mello ha più volte detto di reputarlo tra i più belli della casa. In una recente intervista concessa a Chi, l’ex corteggiatrice però ha rassicurato tutti e ha detto di fidarsi del suo ragazzo.

“Sono molto tranquilla, Andrea è un ragazzo espansivo, socievole, ed è molto protettivo verso i propri affetti, guai a toccargli la famiglia o la fidanzata. È uno che sclera nei modi giusti, nel senso che è più calmo e razionale di me. Ed è bellissimo, ma io mi sono innamorata di lui per la sua testa e i suoi principi. Mi fa sentire amata, è molto intelligente e da quando sta con me, è più maturo (ride ndr.). Andrea con le donne fa capire molto bene quali sono i confini, sa fare un passo indietro senza farlo pesare. Nella Casa l’ho visto a proprio agio si è relazionato bene con le donne, anche quelle anziane. Dayane che si spoglia? Non mi dà fastidio, Andrea fa il modello ed è abituato ad avere donne bellissime accanto, vede cu*i ogni giorno (ride ndr). Prima che entrasse gli ho detto di viversi il suo percorso e sapere che c’è una persona fuori che lo guarda. Di lui mi manca il fatto di dormire insieme, quando c’è Andrea nel letto mi ruba lo spazio e mi chiede di abbracciarlo, a volte gli dico che rompe, ma adesso mi manca tantissimo”.

Chissà se Natalia sa di quello che è successo al provino del fidanzato (qui per leggere l’aneddoto raccontato da Parpiglia).



Natalia Paragoni non è nemmeno preoccupata per il rapporto che c’è tra Andrea e Matilde Brandi, ma comunque lancia una mezza shade alla ballerina.

“Matilde Brandi mi piace tantissimo, assomiglia a mia madre anche nel carattere, Andrea ha legato con lei perché la vede giovanile e rispetta le persone più grandi”.

Natalia che ascolta Andrea mentre fa apprezzamenti su Dayane e Matilde: #GFvip #GrandeFratelloVip pic.twitter.com/jaf29EJREt — S (@biribiste) September 14, 2020

Natalia che vede da casa dayane vicino ad Andrea #GFVIP pic.twitter.com/Ktf817TwdD — ᴋᴀᴛ 🔅 (@6dimattina_) September 14, 2020