Natalia Paragoni aspetta una bambina con Andrea Zelletta

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno annunciato pochi giorni fa che diventeranno genitori per la seconda volta e hanno recentemente rivelato il sesso della creatura che Natalia porta in grembo. La coppia ha pubblicato un video su Instagram in cui leggono i risultati del test del DNA fetale, scoprendo che avranno una femminuccia. La loro primogenita, Ginevra, avrà quindi una sorellina con cui giocare.

Il video mostra la coppia mentre legge la mail con i risultati dell’esame e reagisce con gioia e sorpresa. Natalia sembra capire subito il contenuto della mail, mentre Andrea ha un po’ di difficoltà a comprendere la terminologia medica, scatenando le risate di Natalia. La clip include anche due meme che prendono in giro Andrea per la sua difficoltà a capire il testo.

La scelta della coppia di non organizzare un grande evento per rivelare il sesso del nascituro è stata apprezzata dai fan, che hanno trovato autentica e genuina la decisione di pubblicare un video “casalingo” e non “costruito”. Quando Andrea scopre che avrà un’altra figlia, fa un’espressione perplessa, suggerendo che forse avrebbe preferito un maschietto.