Dopo più di un mese è arrivata alla conclusione (forse) la soap del CapriGate. Natalia Paragoni pare abbia diffidato Dayane Mello, che nella casa del GF Vip aveva parlato di presunti tradimenti ai danni di Andrea Zelletta. Anche Giacomo Urtis pensava di aver ricevuto una letterina dai legali della fidanzata di Andrea, ma su di lui resta il dubbio. Proprio il chirurgo dei vip ieri al GF Vip Party ha messo la parola fine a questo gossip.

Insomma, avete capito che…



Giacomo appena è uscito dalla casa del GF Vip ha parlato con un amico del presunto amante di Natalia. Questa fonte misteriosa avrebbe smentito tutto (ma và).

“Vi voglio dare un’esclusiva. Uscito fuori… perché mi era dispiaciuto, mi sono informato e vi assicuro che non c’è stato niente. Perché conosco un amico della presunta persona con cui sarebbe stata e quello ha detto ‘no, no… proprio il nulla, magari’. Quindi vi spoilero questa cosa pazzesca.

Appena uscito mi sono informato perché era stato coinvolto in questa cosa. Per caso ho sentito un amico del presunto amante e mi ha assicurato che non c’è stato niente. Quindi no, Natalia Paragoni non ha tradito Andrea Zelletta nel suo soggiorno a Capri. Non è successo niente e infatti vedete che le prove non sono uscite. Non ci sono screen non c’è nulla. Nessuna foto, nessuna chat, questo conferma le mie fonti. Vi ho dato questa esclusiva, che è la verità, non è successo nulla tra la ragazza di Andre e questo uomo cui si è tanto parlato”.