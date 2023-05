Natalia Mastrota, la figlia della Estrada è identica a lei: l’intervista

Nata nel 1995 dall’amore di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, Natalia Mastrota dai genitori ha ereditato moltissimo (non solo il nome e il cognome), come la passione per i cavalli, per la montagna e per lo sport. La 28enne oggi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Appena la ragazza è entrata in studio la Toffanin ha notato la straordinaria somiglianza con la Estrada: “Sei uguale a tua mamma? Te lo dicono in molti? Ti scoccia quando te lo dicono? Dai che è un bel complimento“.

Natalia Mastrota parla dei suoi genitori: “Ho un bel rapporto con entrambi”.

“Per me è un bene essere identica a lei. Se avere due genitori famosi è stato complicato? Mio papà è amante della montagna e mia mamma dei cavalli. Io amo queste due cose e vivo lontana dal mondo dello spettacolo. Dai miei 16 anni vivo a Bormio e sono lontana da Milano e dalle luci della televisione. Ho scelto una vita nella natura. Poi sono una solitaria e non amo stare davanti a tanta gente. Mamma e papà si sono separati che ero piccolissima. Non ricordo quasi nulla, se non di vederli sui giornali. Mio padre era un po’ più libertino dopo la separazione da mamma. Lei invece ha avuto storie più lunghe. Mi sarebbe piaciuto vederli insieme una volta, come sarebbe stata la vita di tutti i giorni. – ha continuato Natalia Mastrota – Li vedevo insieme solo nei compleanni e agli eventi. Però come coppia non li ho mai visti insieme. Però sono rimasti in ottimi rapporti. Con lei ho un bellissimo rapporto, la vedo e amiamo i cavalli, lei ne ha 40. La mamma si è ritirata dal mondo della tv e ama la vita con i cavalli. Come nonna è molto brava, ma fa filare i bambini, mentre mio papà è più giocherellone. Anche con papà ho un rapporto bellissimo. Mi sostiene in tutto, viene sempre anche a vedere le mie gare. Lui è più pasticcione rispetto alla mamma, ma abbiamo un legame splendido”.