Natalia Estrada si racconta: “C’è qualcosa che potrebbe farmi tornare in tv?”

Questa settimana, Natalia Estrada ha rilasciato un’intervista approfondita a Repubblica, dove ha trattato vari aspetti della sua vita, inclusi i suoi amori passati, il suo attuale amore per i cavalli e la sua decisione di lasciare la televisione nel 2007. Estrada ha sottolineato di non aver mai litigato con il mondo della TV, ma di aver semplicemente scelto di cambiare vita: “Ho chiuso una porta e ne ho aperta un’altra”, afferma. Ora partecipa solo a eventi e ospitate legate ai cavalli e alla natura.

Quando il giornalista le ha chiesto se avrebbe mai considerato di tornare in TV, Natalia ha ripetuto categoricamente “NO” tre volte, evidenziando che, nonostante le numerose offerte, compresi due inviti per Sanremo e proposte da Alessia Marcuzzi per vari programmi, la sua risposta rimane invariata. Ha ringraziato il pubblico per l’affetto che continua a ricevere, ma ha confermato la sua scelta di allontanarsi dal piccolo schermo, dichiarando di non essere interessata ai reality e alle confessioni emotive che spesso li caratterizzano.

Natalia ha specificato di non gradire quei format che incoraggiano la vulnerabilità, preferendo mantenere la propria integrità. Ha anche rifiutato l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo, nonostante la stima per Amadeus, con cui ha collaborato in passato. “Mi voleva a Sanremo, ma è arrivato troppo tardi”, ha detto, insinuando un certo rimpianto ma rimanendo ferma nella sua decisione.

Nel corso dell’intervista, estratti di conversazioni con i fan affermano che le mancava la sua simpatia e il suo sorriso, commenti che lei apprezza ma che non la spingono a ritornare in TV. Estrada crede di aver smesso nel momento giusto, sottolineando l’importanza di saper dire stop prima di inflazionarsi. La sua è una scelta audace, in un contesto dove molti cercano costantemente la ribalta, ma è anche una decisione rispettabile e ben ponderata.

In definitiva, Natalia Estrada ribadisce di essere felice della sua vita attuale e di sentirsi realizzata così com’è, lontano dai riflettori della televisione.