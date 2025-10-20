18.5 C
Natalia Estrada lascia la tv per una vita tra i cavalli

Da stranotizie
Negli anni ’90 e ai primi anni 2000, Natalia Estrada è stata una delle star più amate della televisione italiana, partecipando a vari programmi tra cui Il Gioco delle Coppie e Paperissima. Tuttavia, nel 2004, ha deciso di ritirarsi dal piccolo schermo, poco dopo la conclusione di alcuni show come La Sai l’Ultimissima? e Arrivano i Nostri.

La sua vera passione per i cavalli e la vita all’aria aperta l’ha portata a fare questa scelta. In un’intervista, ha raccontato che tutto è iniziato nel 2002, quando un amico la portò in un maneggio e si innamorò dei cavalli. Oggi vive in campagna, lontana dallo show business, senza nemmeno un televisore. Ha affermato di non sentire la mancanza del mondo dello spettacolo, anzi, trova il suo equilibrio nella natura e tra gli animali.

Nonostante le numerose proposte di ritorno, inclusa quella di Amadeus per il Festival di Sanremo, Natalia ha sempre rifiutato. Le è stato proposto di esibirsi e persino di fare un ingresso sul palco a cavallo, ma ha spiegato che non poteva lasciare i suoi animali.

Riguardo ai rapporti con le sue ex colleghe, ha detto di sentirne solo una, Antonella Clerici, con cui si incontra occasionalmente per chiacchierare di cucina. Natalia ha rivelato che la sua decisione di abbandonare la televisione è stata motivata da un cambiamento negativo nell’ambiente dello spettacolo e dal suo desiderio di vivere una vita più autentica.

Oggi, gli abiti eleganti e i tacchi sono un ricordo, poiché ha donato tutto e non indossa più scarpe con i tacchi da tempo. Infine, ha parlato del suo bilancio economico, sottolineando di aver guadagnato bene e di essere sempre stata generosa con gli altri, ma è determinata a continuare a lavorare nella sua passione per l’equitazione.

ARTICOLI CORRELATI

