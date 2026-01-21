8.6 C
Natalia Abbascià: musica pugliese

Natalia Abbascià ha pubblicato il suo primo disco in solo, intitolato “Picche Cause”. Questo lavoro nasce dal desiderio di capire come poter cantare e suonare il violino contemporaneamente. L’incontro con l’opera del poeta Pietro Stragapede ha trasformato questa sfida in una vera e propria necessità, dando un senso profondo alle prime sperimentazioni.

Il titolo dell’album, “Picche Cause”, significa “poche cose” nel dialetto del suo paese, Ruvo di Puglia. La poesia di Stragapede ha illuminato ciò che sentiva dentro: stava attraversando un periodo ricco di stimoli, ma allo stesso tempo era alla ricerca di una stabilità che la rappresentasse davvero. Tornare a “poche cose” significava per lei ritrovare il tempo per osservarle e viverle con intensità.

Natalia Abbascià ha scelto di ridurre l’organico all’essenziale, affidandosi solo a voce e violino. Questa scelta le ha permesso di sperimentare e di ricercare partendo da ciò che aveva: il violino e la voce. La voce pura e il violino sono diventati strumenti narrativi all’interno del disco, creando spazi sonori e ispirandosi alla tradizione e alla contemporaneità.

Il background culturale di Natalia Abbascià è caratterizzato da studi di violino classico e canto jazz, nonché dalla ricerca sulla fusione tra violino e voce. Ha studiato anche bel canto a Bologna e ha approfondito la ricerca su corpo e voce attraverso metodi come il Feldenkrais, la bioenergetica e lo yoga.

Dopo questo debutto in solo, Natalia Abbascià sente di aver aperto una strada definitiva e vuole continuare a lavorare sulla fusione tra violino e voce. Il prossimo appuntamento in solo sarà al Teatro del suo paese di origine, dove presenterà il disco all’interno di Sonoro Sud, un festival ideato da Livio Minafra. Ha anche altri impegni importanti, come l’opening act alla cantante jazz Sarah Jane Morris a Pesaro e la finalissima del premio Alberto Cesa all’interno del festival Folkest.

Notizie del 17 gennaio 2026

Infermiere Professionale

LA PLENA: W Sound 05

