Natale vip italiano

Il Natale è una festa che si può vivere in tanti modi, anche lasciando che un professionista si occupi della magia. Mattia Varzi, proprietario della storica cartoleria del Vomero a Napoli, conosciuto per allestire gli alberi di Natale e gli uffici dei vip, lo sa bene. Ogni anno, infatti, varca la porta delle abitazioni delle persone comuni e di tantissime celebrità, come Stefano De Martino, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis.

La storia di Mattia Varzi si interseca tra le vie napoletane e i corridoi delle fiere americane, dove si innamorò del mondo del Natale e della cartoleria. Dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza nel negozio dei genitori, Mattia entrò definitivamente nell’azienda a diciotto anni, lasciando sullo sfondo gli studi in Giurisprudenza. Il marchio Varzi cresce con lui e, oltre allo storico punto vendita di via Merliani 18 al Vomero, arrivano nuove aperture a Chiaia e in via Toledo, e la vendita online raggiunge tutta Europa.

La prima celebrità che chiese a Mattia di addobbare il suo albero di Natale fu Stefano De Martino, con cui si creò un rapporto di amicizia. Anche Chiara Ferragni e Giulia De Lellis scelsero Mattia per allestire i loro alberi, ognuna con uno stile diverso. Chiara Ferragni volle un albero in stile anni ’80 e ’90, mentre Giulia De Lellis scelse un albero con grandi fiocchi rossi di velluto per richiamare la purezza della nascita di sua figlia Priscilla.

Il lavoro di Mattia non si limita alle celebrità, ma anche alle famiglie comuni che scelgono di affidarsi a un professionista per vivere il Natale senza stress. Ogni anno, crescono le richieste di allestimenti di alberi e progetti decorativi, con un totale di 491 alberi allestiti nel 2025. Il tempo e i costi per gli allestimenti variano a seconda delle dimensioni e della complessità del progetto, con budget che vanno dai mille ai diecimila euro. La magia del Natale, per Mattia, non si perde, cambia soltanto forma, e il Natale, quando è fatto con il cuore, diventa un’esperienza condivisa.