Natale su Rai 1 con La Volta Buona

Il programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo si prepara a celebrare il Natale con una settimana speciale di dirette e collegamenti dai luoghi più significativi della tradizione italiana. La settimana inizierà con la finale della XX edizione di “Ballando con le stelle”, una delle più spettacolari e competitive degli ultimi anni, con la partecipazione di alcuni dei protagonisti del dance show, come Guillermo Mariotto, Pasquale La Rocca e Beppe Convertini.

Durante la puntata, ci sarà anche uno sguardo più ampio sul mondo della TV, con la partecipazione di Catena Fiorello e Davide Mengacci. La settimana proseguirà con protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e della musica che racconteranno il Natale attraverso tradizioni, ricordi personali e atmosfere familiari. Ci saranno collegamenti in diretta dai mercatini di Bolzano, da San Gregorio Armeno a Napoli e da un circo di Natale.

Il programma darà anche spazio alle rubriche di alimentazione e benessere, con consigli utili per affrontare pranzi, cene e banchetti natalizi all’insegna dell’equilibrio, senza rinunciare al piacere della convivialità. La Vigilia e il giorno di Natale saranno l’occasione per rivivere i momenti più emozionanti, divertenti e significativi delle interviste e dei talk dell’anno, in un racconto corale fatto di storie, sorrisi ed emozioni.

