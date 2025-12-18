Natale su Italia 1

La magia del Natale sarà al centro del palinsesto di Italia 1 grazie a film emozionanti e grandi storie per tutta la famiglia. Da martedì 23 dicembre a sabato 27 dicembre, ogni sera una pellicola farà sognare grandi e piccini.

Il 23 dicembre andrà in onda “Miracolo nella 34esima strada”. Dorey Walker è una giovane donna abbandonata alcuni anni prima dal marito, con una figlia di otto anni, e lavora come direttrice dei servizi speciali di un grande magazzino di New York. In occasione del Natale, sostituisce l’uomo che interpreta il ruolo di Babbo Natale per promuovere le vendite del grande negozio. Il prescelto è un vecchio signore, Kriss Kringle, che prende molto sul serio il suo ruolo ed è convinto di essere il vero Babbo Natale.

Il 23 dicembre, in seconda serata su Italia 1, andrà in onda anche il film “Jack Frost”. Il 24 dicembre, la Vigilia di Natale, andranno in onda “Il Grinch” e “Una poltrona per due”. “Il Grinch” è ispirato al celebre libro per bambini “How the Grinch Stole Christmas” del dr. Seuss e racconta la storia di un essere verde e peloso che vive isolato in cima a un monte e odia le feste. “Una poltrona per due” è un grande classico delle feste con Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

Il 25 dicembre andrà in onda “Harry Potter e la pietra filosofale”, il primo capitolo della saga nata dalla penna di J. K. Rowling. Il 26 dicembre andrà in onda “Harry Potter e la camera dei segreti”, in cui il secondo anno ad Hogwarts si rivela denso di pericoli per Harry Potter e i suoi amici. Il 27 dicembre andrà in onda “Shrek 2”, in cui Shrek e Fiona si godono finalmente il viaggio di nozze, ma al ritorno li aspettano alcune grandi novità.