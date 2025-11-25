Natale sostenibile nel Regno Unito

In tutto il Regno Unito, le persone stanno sostituendo il consumismo con la comunità e la creatività, dimostrando che Natale non deve necessariamente significare più rifiuti. Quando le luci dell’albero di Natale si spengono o un ornamento si rompe, invece di correre a comprarne uno nuovo, c’è un’opzione migliore.

In tutto il paese, le persone si radunano in sale comuni e centri comunitari per riparare gratuitamente i loro oggetti di Natale, condividere tè e torta e ritrovare un senso di umanità. Ci sono oltre 600 caffè di riparazione in tutto il Regno Unito, quindi è probabile che ce ne sia uno vicino a te.

A East Sussex, Bryan McAlley ha gestito il Chailey Repair Cafe per otto anni con un team di volontari, il più anziano dei quali ha 93 anni. Stanno preparando una sessione festiva a dicembre. “Facciamo molto affilamento di coltelli da carne in questo periodo dell’anno”, spiega McAlley. Il team si occupa di tutto, dalle decorazioni rotte ai kit da cucina malconci, e ogni riparazione viene condivisa con i clienti, che imparano come fare.

Se il tuo oggetto di Natale è andato oltre la riparazione, Dundee ha un’altra idea. Gli alberi di Natale dei designer della città, ora al quarto anno, mostrano lo status di Città del Design dell’Unesco senza abbattere un solo abete. Gli artisti locali costruiscono alberi con materiali riciclati o riutilizzati, tra cui assi di letto, lattine e vecchi cartelli stradali.

La falegname Louise Forbes e la gioielliera Islay Spalding hanno creato il loro albero con strumenti musicali scartati. Forbes suggerisce di creare decorazioni con materiali di recupero, come cavi vecchi, mentre Spalding consiglia di usare una bomboletta di vernice dorata per trasformare qualsiasi cosa, dalle matite ai coni di pino, in ornamenti.

La natura stessa offre molto su cui lavorare. La coltivatrice di fiori sostenibile Lowri Johnston, nel Carmarthenshire, nel Galles del sud-ovest, crea ghirlande di Natale con fogliame raccolto, come edera e fiori di paglia essiccati. “La maggior parte delle persone potrebbe probabilmente uscire e trovare abbastanza materiale per riempire una ghirlanda”, dice. “C’è un sacco di roba lì fuori”.