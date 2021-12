“Guardate tutto il bello che c’è nelle persone! Riempite di gioia tutti quelli che incontrate!”. Il messaggio, semplice ma affatto scontato, è più di un consiglio o un auspicio: il sindaco di Berceto (Parma) Luigi Lucchi lo ha prescritto nero su bianco ai suoi concittadini in un’apposita ordinanza in vista del Natale. “La gente ha bisogno di tornare a pensare positivo invece c’è un imbarbarimento, una disperazione non tanto a Berceto, ma in generale”, osserva all’Adnkronos il primo cittadino secondo il quale la situazione legata alla pandemia non aiuta: “Eravamo già in crisi economicamente e poi con il Covid la situazione è peggiorata, è arrivata la paura, tante attività hanno avuto ripercussioni”.

Ecco allora che, nel piccolo della sua comunità, Lucchi ha deciso di lanciare un messaggio chiaro. “Considerato che spesso nei rapporti sociali si creano tensioni e litigi inutili dettati da individualismo ed egoismo e che tutto ciò danneggia la piccola comunità del comune di Berceto”, si legge nell’ordinanza, il sindaco vuole “riempire di gioia il cuore di tutti i suoi concittadini in occasione del Santo Natale”. E per questo ordina: “Guardate tutto il bello che c’è nelle persone! Riempite di gioia tutti quelli che incontrate!”.

“Ho ricevuto centinaia di telefonate dopo la mia ordinanza, mi hanno chiamato cittadini da tutta Italia per farmi i complimenti per l’idea”, racconta il sindaco. Come si spiega tanto successo? “La gente è stanca di vedere litigi, vorrebbe si parlasse positivamente delle cose, vorrebbe che si cercasse il meglio insieme – conclude – Se io avessi un ruolo politico al di là di quello che rivesto in un piccolo Comune, ne terrei conto”.