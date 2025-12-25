12.6 C
Animali

Natale pet friendly in Umbria

Da stranotizie
Natale pet friendly in Umbria

Il pranzo di Natale non è più solo per gli esseri umani, ma anche per cani e gatti, che possono godere di un menu speciale che include il Canettone e il Candoro. La città si scopre sempre più pet friendly e i padroni di casa inseriscono di diritto anche il dessert di fine pasto per Fido.

Dopo il Christmas paté con tacchino, anatra e oca, cani e gatti possono passare ai lievitati gourmet, prodotti artigianalmente, classici o gastronomici al salmone. Gli attenti padroni hanno anche pensato al post-abbuffata con la Can-momilla, rilassanti biscotti della buonanotte a base di valeriana e camomilla.

Il Canettone è ormai introvabile da giorni e si è costretti a dire molti no ai clienti che lo richiedono fino all’ultimo momento. Il prodotto registra un crescente successo di mercato. I proprietari di animali domestici si concentrano sull’acquisto degli snack per colazione, camille, plumcake e muffin, ma anche sui dolci di fine pasto, a partire proprio dal Canettone.

Per smaltire eventuali eccessi festivi, oltre alla consueta passeggiata all’aperto, arrivano anche i biscotti della nanna, con proprietà digestive. un prodotto che soddisfa le esigenze di un consumatore, sempre più attento al benessere dei propri amici a quattro zampe. Tra i trend emergenti per questo Natale anche le gift card per Fido, con un’esplosione di domande di voucher per la toelettatura.

Non mancano nemmeno prodotti beauty come profumi e spazzole con oli essenziali. In concomitanza con le feste esplode la richiesta di servizi di toelettatura con un sempre maggior investimento da parte delle persone nei prodotti per l’igiene e la quotidiana routine di bellezza dei propri amici pelosi.

