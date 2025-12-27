6.2 C
Natale non sempre felice in Alto Adige

Da stranotizie
Nel periodo natalizio, molte persone possono avvertire un senso di solitudine, conflitti in famiglia o nella coppia e pressioni che possono sfociare in crisi. Il servizio di supporto psicologico telefonico della Provincia di Bolzano offre aiuto gratuito a chi si sente sopraffatto e non sa più cosa fare. I 12 collaboratori del servizio sono particolarmente sollecitati in questi giorni, poiché la solitudine e i conflitti possono pesare particolarmente.

Le persone chiamano per paure, preoccupazioni e timori riguardo al futuro, ma anche per depressione e problemi di autostima o perché ci sono difficoltà di famiglia e nella coppia. Il coordinatore provinciale della Psicologia d’emergenza e del servizio di supporto psicologico telefonico, Erwin Steiner, ritiene che le persone in grave crisi dovrebbero avere un interlocutore umano, anche solo al telefono.

Il servizio di supporto psicologico lavora a turni, sempre dalle 8 alle 8, e gestisce circa 4000 chiamate all’anno. La durata media delle conversazioni è di 11 minuti e i chiamanti hanno un’età compresa tra i 50 e i 60 anni. Circa il 60% dei chiamanti sono donne, circa il 40% uomini. Il servizio si rivolge alle persone in Alto Adige, ma spesso ci sono anche persone in cerca di aiuto provenienti da altre province italiane.

