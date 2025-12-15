Natale nel Lazio

La settimana dal 15 al 21 dicembre è uno dei momenti più affascinanti per scoprire il Lazio festoso. Il Lazio si rivela come destinazione ideale per vivere pienamente lo spirito delle feste, combinando tradizione, enogastronomia e intrattenimento per tutta la famiglia.

Tra i vari eventi ci sono i mercatini e i villaggi di Natale. A Colonna, nel centro storico, si tiene l’evento “Cantine di Natale”, con mercatini artigianali, degustazioni di piatti tipici, laboratori e intrattenimento per bambini. A Tolfa, nel secondo weekend di dicembre, si tiene il “Villaggio di Babbo Natale”, con installazioni natalizie, mercatino di artigianato, trekking urbano e spettacoli itineranti.

Inoltre, ci sono anche castelli, borghi e case di Babbo Natale, come “Il Paese di Babbo Natale” a Collalto Sabino, “Il Fantastico Castello di Babbo Natale” a Lunghezza, “Castello di Babbo Natale” a Palombara Sabina e “Natale al Castello” a Soriano nel Cimino.

Gli eventi culturali e spettacoli includono la “Parata di pifferi e zampogne” all’Auditorium Parco della Musica. Le sagre e le tradizioni culinarie includono la “Sagra del Polentone alla Carbonara” a Scandriglia e “Presepi da Gustare” a San Vito Romano, con assaggi di prodotti tipici e iniziative nel borgo.

Tra il 15 e il 21 dicembre, il Lazio diventa un mosaico di luci, mercatini, castelli incantati e sapori della tradizione, offrendo un modo diverso di vivere l’attesa del Natale.