Natale, la Lega regala un viaggio a Salvini

Anche il vicepremier Matteo Salvini ha ricevuto un regalo natalizio dai suoi parlamentari, così come era accaduto per Giorgia Meloni. Ogni parlamentare della Lega ha contribuito con 50 euro, per un totale raccolto tra 29 senatori e 65 deputati del Carroccio. La somma è stata utilizzata per un buono-viaggio, consegnato a Salvini durante la cena di auguri che si è tenuta a Roma la scorsa settimana.

Mentre a Giorgia Meloni è stato regalato un letto, simbolo di riposo e relax, a Matteo Salvini è stato donato un biglietto per una vacanza, con la possibilità di scegliere la meta. Questo regalo è stato consegnato il 18 dicembre, due giorni prima della pubblicazione del verdetto di Palermo riguardante il caso Open Arms, dove Salvini è stato assolto. Questo dono ha portato fortuna al leader della Lega.