9.4 C
Roma
mercoledì – 24 Dicembre 2025
Cucina

Natale italiano: il pesce protagonista

Da stranotizie
Natale italiano: il pesce protagonista

Su quasi otto tavole natalizie su dieci il protagonista della Vigilia sarà il pesce, confermando la tradizione del “mangiare di magro” nelle cucine italiane. Lo rivela un’indagine Coldiretti/Ixe’ che segnala l’astensione dalla carne, presente solo in una casa su cinque, mentre appena il 3% opterà per menu vegetariani o vegani.

Alici, vongole, sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie compongono la ricca offerta ittica che alimenta piatti tipici regionali: dagli spaghetti alle cicale o con battuto di alici alla zuppa di pesce, dalla frittura di paranza al polpo con patate, dai gamberi agli agrumi alla calamarata, dal capitone alla brace fino al calamaro ripieno. Coldiretti Pesca raccomanda di scegliere pesce locale a filiera corta per garantire freschezza e sostenere un comparto con 12.000 imbarcazioni attive nella pesca e acquacoltura.

Tra Vigilia e Capodanno si registra il picco dei consumi ittici, con oltre 28 chili pro capite annui, sopra la media Ue e mondiale. In cima alle catture italiane alici, vongole, sardine, naselli, gamberi bianchi, seppie, pannocchie, triglie, pesce spada, gallinelle e sugarelli. Per sfuggire a frodi commerciali, vista l’origine straniera della maggior parte del pesce in vendita, Coldiretti Pesca invita a verificare l’etichetta al banco: deve specificare metodo di produzione, attrezzo di cattura e zona. Sul congelato va la data di congelamento; per decongelati, la dicitura “decongelato”.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Incendio in Autogrill: caos su autostrada
Articolo successivo
Dove è stato girato il film Una poltrona per due
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.