Natale Insieme a Bari: Fondi per Cultura e Spettacolo

Il Municipio V del Comune di Bari ha annunciato l’apertura di un bando per il Natale, intitolato “Natale Insieme”. Questo avviso pubblico è disponibile sul sito ufficiale e prevede un fondo di 14.400 euro per supportare iniziative culturali e artistiche durante le feste.

Il bando è rivolto a diverse entità, tra cui imprese culturali, associazioni, compagnie teatrali, orchestre e gruppi musicali, sia professionali che non, a condizione che siano iscritti all’Albo comunale degli operatori culturali e dello spettacolo. L’iniziativa mira a creare un calendario di eventi che animino i quartieri, le strade e le piazze del municipio.

Ogni proposta deve includere un evento inaugurale attorno all’8 dicembre, con spettacoli di cori gospel, giocolieri e maghi, oltre a attività per famiglie e bambini, in collaborazione con le scuole locali. Il programma dovrà anche includere mercatini di Natale, iniziative musicali e animazioni a tema.

Le proposte devono prevedere almeno quattro concerti o esibizioni musicali, letture e spettacoli ispirati al Natale, rappresentazioni con marionette e momenti di intrattenimento canoro o cabarettistico, comprese animazioni itineranti con street band e mascotte. I luoghi per le iniziative dovranno essere concordati con la direzione del Municipio per garantire la massima partecipazione della comunità.

Le domande e la documentazione necessaria devono essere presentate entro le ore 12 del 27 ottobre all’ufficio protocollo del Municipio V, in piazza Gianmarko Bellini. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Bari. Con “Natale Insieme”, l’amministrazione vuole rafforzare il legame tra cultura, territorio e comunità, trasformando le festività in un’opportunità di incontro e condivisione.