14.8 C
Roma
martedì – 14 Ottobre 2025
Gossip

Natale Insieme a Bari: Fondi per Cultura e Spettacolo

Da StraNotizie
Natale Insieme a Bari: Fondi per Cultura e Spettacolo

Il Municipio V del Comune di Bari ha annunciato l’apertura di un bando per il Natale, intitolato “Natale Insieme”. Questo avviso pubblico è disponibile sul sito ufficiale e prevede un fondo di 14.400 euro per supportare iniziative culturali e artistiche durante le feste.

Il bando è rivolto a diverse entità, tra cui imprese culturali, associazioni, compagnie teatrali, orchestre e gruppi musicali, sia professionali che non, a condizione che siano iscritti all’Albo comunale degli operatori culturali e dello spettacolo. L’iniziativa mira a creare un calendario di eventi che animino i quartieri, le strade e le piazze del municipio.

Ogni proposta deve includere un evento inaugurale attorno all’8 dicembre, con spettacoli di cori gospel, giocolieri e maghi, oltre a attività per famiglie e bambini, in collaborazione con le scuole locali. Il programma dovrà anche includere mercatini di Natale, iniziative musicali e animazioni a tema.

Le proposte devono prevedere almeno quattro concerti o esibizioni musicali, letture e spettacoli ispirati al Natale, rappresentazioni con marionette e momenti di intrattenimento canoro o cabarettistico, comprese animazioni itineranti con street band e mascotte. I luoghi per le iniziative dovranno essere concordati con la direzione del Municipio per garantire la massima partecipazione della comunità.

Le domande e la documentazione necessaria devono essere presentate entro le ore 12 del 27 ottobre all’ufficio protocollo del Municipio V, in piazza Gianmarko Bellini. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Bari. Con “Natale Insieme”, l’amministrazione vuole rafforzare il legame tra cultura, territorio e comunità, trasformando le festività in un’opportunità di incontro e condivisione.

Articolo precedente
Autunno in Barbagia: eventi e tradizioni a Orgosolo
Articolo successivo
SpaceX: 11° Volo di Prova Starship, Traguardo Storico!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.