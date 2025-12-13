Natale in viaggio: 7 destinazioni da sogno

Il Natale non è necessariamente associato al maltempo, alla neve, alla montagna o allo sci. Per chi può permetterselo, è anche possibile trascorrere le feste in luoghi caldi e suggestivi in giro per il mondo. Dai Caraibi alle Maldive, fino alle Seychelles, e poi ancora Messico e Sudafrica, ci sono molte occasioni da non perdere.

Alle Maldive, ad esempio, si possono ammirare straordinari fondali ricchi di coralli e pesci multicolori. Il resort The Residence Maldives by Cenizaro offre ville sulla spiaggia e lussuose overwater villa che si affacciano sulla laguna privata.

Un’altra destinazione affascinante è Marrakech, in Marocco, dove si può scoprire la città e le sue perle imperiali con un viaggio di 8 giorni proposto da Boscolo. Il tour include la visita a luoghi affascinanti come Marrakech, Casablanca, Meknes, Volubilis, Fès e Rabat.

Le Seychelles sono un altro paradiso tropicale che offre una vacanza indimenticabile. Il Constance Ephelia, hotel cinque stelle, si trova su un’isola mozzafiato e offre ville in collina con splendide viste sull’oceano.

In Sudafrica, il giorno di Natale si pranza all’aria aperta e si celebra con il braai, il tradizionale barbecue a base di carne secca e salsicce. A Cape Town, si possono visitare i mercatini e i vigneti delle winelands, mentre a nord della città, le montagne del Cederberg offrono un paesaggio unico e surreale.

La California è un’altra destinazione che regala esperienze ed emozioni indimenticabili. L’iconica Route 66, la storica autostrada americana, attraversa otto stati e è il simbolo del sogno americano. È possibile soggiornare in strutture che onorano la storia, come il Pasadena Hotel & Pool, un gioiello vintage degli anni ’20.

Infine, ci sono anche le crociere ai Caraibi, come quelle proposte da Explora Journeys, che offrono un viaggio a bordo caratterizzato da un ritmo lento, di quiete e cura. I mercatini e i siti storici delle isole caraibiche sono una meta ideale per trascorrere le feste.

In Messico, la Riviera Maya e Costa Mujeres sono altre destinazioni che offrono un Natale tropicale tra relax, natura e allegria. I resort cinque stelle del Palladium Hotel Group trasformano ogni soggiorno in un momento speciale, con biscotti di pan di zenzero al check-in, cioccolata calda servita in camera e una colazione in suite per chi soggiorna almeno cinque notti.