Sono iniziati questa mattina molto presto i lavori di uomini e mezzi tecnici, per sollevare in Piazza San Pietro il grande abete rosso che caratterizzerà, insieme al Presepe, l’allestimento natalizio in Vaticano. L’inaugurazione, come annunciato circa un mese fa, avverrà venerdì 11 dicembre alle ore 16.30 – pur con le limitazioni imposte dalla pandemia – in una cerimonia ristretta e presieduta dal Presidente e dal Segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L’albero e il presepe, riferisce Vatican News, rimarranno esposti ai visitatori fino al 10 gennaio 2021, Festa del Battesimo del Signore.

Fonte