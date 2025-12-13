L’Umbria durante il Natale assume un’atmosfera caratteristica, con borghi medievali, profumo di legno e spezie, e silenzi interrotti solo da musica lontana. La regione sembra essere stata creata per accogliere l’inverno e trasformarlo in una storia unica. Visitare i mercatini di Natale in Umbria significa fare un viaggio dove artigianato, prodotti locali e ogni borgo esprime la propria anima, offrendo uno spirito natalizio sincero e lontano dall’eccesso.

A Perugia, il Natale si diffonde nelle vie del centro storico, con bancarelle di artigianato e specialità gastronomiche fino al 6 gennaio. Il mercatino “Natale alla Rocca” si tiene all’interno della Fortezza della Rocca Paolina fino al 28 dicembre, offrendo un’esperienza unica sottoterra.

Ad Assisi, il Natale ha un respiro spirituale, con un mercatino natalizio famoso per le spettacolari proiezioni luminose sui monumenti storici, come la Basilica Superiore di San Francesco. Le bancarelle si distribuiscono tra il centro storico e Santa Maria degli Angeli, completando un percorso che unisce fede, arte e bellezza.

A Gubbio, il Natale è una dichiarazione d’amore al Medioevo, con mercatini che si inseriscono alla perfezione tra le stradine in pietra e propongono prodotti tipici e artigianato locale fino al 6 gennaio.

Orvieto ospita “A Natale Regalati Orvieto” fino al 6 gennaio, trasformando la città in un grande palcoscenico diffuso, con luminarie immersive, mercatini, piste sul ghiaccio e laboratori per famiglie.

Spiaggia, mercatini di Spoleto, Foligno, Montefalco, Bevagna, Terni, Castiglione del Lago e Città di Castello offrono inoltre molteplici proposte di eventi per il Natale.