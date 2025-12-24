Natale in Toscana, spesa in calo del 5%

Natale è alle porte e in Toscana la spesa per la tavola delle feste è in pieno svolgimento, ma il clima resta improntato alla prudenza. Gli acquisti per la cena del 24 e il pranzo del 25 dicembre sono stimati in calo di circa il 5% rispetto allo scorso anno, in linea con il dato nazionale. A rilevarlo è Confesercenti, sulla base del consueto sondaggio IPSOS sui consumi alimentari.

Il Natale si conferma un appuntamento prevalentemente domestico, con il 72% dei toscani che trascorrerà le feste a casa propria o da parenti. Le scelte a tavola restano saldamente ancorate alla tradizione, con pesce per la Vigilia e carne per il pranzo di Natale, e con ricette che variano da provincia a provincia. Anche sul fronte dei dolci, accanto a panettone, pandoro e torrone, resistono i prodotti tipici locali.

La spesa media per la Vigilia è prevista di 62,02 euro a persona, in calo rispetto ai 66,31 euro del precedente anno. Per il pranzo di Natale la media scende a 57,42 euro, contro i 60,79 euro dell’anno precedente. Complessivamente, chi organizza le festività spenderà circa 119 euro a persona tra Vigilia e Natale. L’inflazione ha però un effetto sensibile, con un aumento del 34% negli ultimi dieci anni, che fa sì che la spesa attuale equivalga a circa 79 euro a prezzi costanti. Secondo Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, “l’inflazione si è mangiata un quinto del panettone”, spingendo le famiglie a mantenere un margine per gennaio e a fare acquisti più razionali.