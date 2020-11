Natale a rischio lockdown per l’Italia alle prese con la seconda ondata di coronavirus e l’aumento di contagi e decessi. Ai tradizionali festeggiamenti allargati, con i cenoni e i pranzi con tutta la famiglia, ecco quindi contrapporsi la prospettiva di un “Natale di estrema prudenza, in cui purtroppo la circolazione del virus sarà ancora intensa per cui non saranno possibili – secondo me, ma anche secondo i dati – cenoni aperti, assembramenti, persone che non si conoscono e che stanno una vicina all’altra. Sarà un Natale con i propri cari, naturalmente sapendo che i propri cari hanno adottato a loro volta dei comportamenti saggi”, ha spiegato oggi a Sky Tg24 Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus.

