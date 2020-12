Ieri, nel primo giorno di “zona rossa” in tutta Italia, le forze dell’ordine hanno fatto 826 multe e 7 denunce. Lo comunica il Viminale, che ha diffuso i dati delle attività di controllo durante la Vigilia, specificando che sono state effettuate 81.855 le verifiche effettuate, e 14 le attività commerciali chiuse per mancato rispetto delle misure anti-Covid. Ieri, come oggi, ristoranti e bar erano chiusi.

Il ministero dell’Interno ha comunicato che i titolari sanzionati sono stati 43. I 70mila agenti impegnati nei controlli sono impegnati anche a verificare gli spostamenti dopo le 22, che sono vietati, a parte i casi di necessità o lavoro, tutti i giorni fino alle 5 del mattino (le 6 il giorno di Capodanno).

Il 23 dicembre, ultimo giorno di “zona arancione”le persone controllate erano state 100.769. Ieri il Viminale aveva sottolineato che Viminale sottolineando che 732 soggetti erano stati sanzionati e altri 8 denunciati per aver violato la quarantena. Le verifiche su attività ed esercizi commerciali, ancora aperti il 23, erano stati 13.018, 17 i negozi chiusi e 85 le sanzioni per gli esercenti.