Natale in Italia

Oltre sei milioni di italiani si metteranno in viaggio per il Natale, nonostante il contesto economico ancora incerto. L’83% dei viaggiatori resterà in Italia, con il 25% che sceglierà località vicine alla propria regione di residenza, privilegiando mete facilmente raggiungibili. Un milione di persone sceglierà invece di fare viaggi in capitali europee o in un paese extraeuropeo.
Nel 60% dei casi, si tratterà di vacanze brevi, con al massimo 1 o 2 pernottamenti. Il 29% alloggerà in strutture alberghiere, mentre il 40% opterà per la casa di amici e parenti o per seconde case. La top ten delle destinazioni vede in testa la montagna con il 20% delle preferenze, seguita da località di mare e città d’arte.
Il 59% degli italiani viaggerà in coppia, il 36% con i figli, mentre l’11% partirà da solo. La spesa media prevista si aggira intorno ai 390 euro a persona. Secondo Manfred Pinzger, presidente di Confturismo/Confcommercio, i dati sulle partenze di Natale confermano la solidità della domanda turistica interna e il ruolo centrale del turismo. La scelta prevalente di vacanze brevi dimostra come gli italiani continuino a viaggiare, adattando però durata e modalità di soggiorno a un contesto economico ancora attento ai costi.
Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?🔗 Scopri le offerte Weekendesk