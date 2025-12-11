Natale in Italia: viaggi e ricette online

Il Natale degli italiani sta cambiando forma: il tradizionale “pranzo in famiglia” cede il passo a viaggi prenotati con largo anticipo, ricerche online di idee regalo più intelligenti e un uso crescente dell’intelligenza artificiale per pianificare menu e shopping. Il risultato è una diminuzione delle tavole imbandite e un aumento degli itinerari, dei risparmi oculati e di un Natale che si trasforma tra voli, hotel, video-ricette e nuove abitudini digitali.

Le analisi delle ricerche online evidenziano un cambiamento costante: le query legate al tradizionale “pranzo di Natale” sono diminuite del 54%, mentre le ricerche “dove andare a Natale” e “dove andare a dicembre” sono raddoppiate. Il 73% degli italiani ha già prenotato un viaggio per dicembre, e non si tratta di un allontanamento dalle tradizioni gastronomiche, ma di una diversa modalità di fruizione.

L’interesse per i viaggi natalizi sta crescendo con anticipo, e le ricerche “Voli Low Cost Dicembre” aumentano dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli italiani seguono una strategia ormai consolidata: prima si individuano i voli, poi si passa agli hotel, con picchi di ricerca costanti a fine novembre. Durante le festività, 18,3 milioni di italiani si erano messi in viaggio, generando un giro d’affari di 14,7 miliardi di euro.

Il Black Friday rappresenta solo l’11,9% dell’interesse complessivo per “regali di Natale”, e il picco di ricerca è atteso tra l’8 e il 14 dicembre, con oltre il 70% del volume totale concentrato in quei giorni. La tempistica coincide con l’arrivo della tredicesima mensilità, che offre maggiore disponibilità economica per acquisti programmati. Cresce inoltre l’uso del “Buy Now Pay Later”, sempre più integrato nel budget natalizio.

Gli osservatori rilevano anche un gruppo consolidato di consumatori anticipatari: 6 milioni di italiani hanno iniziato gli acquisti già a fine ottobre e 5,2 milioni hanno comprato prodotti alimentari per le feste. La spesa media stimata si attesta tra 173 e 175 euro a persona, in linea con l’anno precedente e superiore ai livelli pre-pandemici. Si privilegiano prodotti di qualità e regali sostenibili, con attenzione al valore d’uso.

Il Black Friday mantiene la sua funzione di avvio dello shopping natalizio, ma con un approccio più misurato. La spesa media stimata per Black Friday e Cyber Monday è di 185 euro, pari al -15% rispetto all’anno precedente. Più di quattro italiani su dieci dichiarano di aver stabilito un budget preciso per contenere le spese.

Nel 2025, l’intelligenza artificiale diventa parte integrante dell’esperienza d’acquisto: oltre un italiano su tre utilizza già strumenti basati su AI. L’AI viene impiegata per individuare il prezzo migliore, generare liste personalizzate e monitorare automaticamente le variazioni dei costi. Una trasformazione che modifica l’approccio alla spesa: più razionale, più programmato e meno impulsivo. Il Natale 2025 sembra segnare il passaggio a un consumo più consapevole, nel quale la tecnologia semplifica il processo decisionale lasciando all’utente solo la scelta finale.