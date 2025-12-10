Natale in Italia: luci e ombre

Il Natale è un periodo che sembra sempre più incentrato sul consumo e meno sentito davvero. Le vetrine sono piene di luci e ornamenti, i centri commerciali sono arene di una corsa frenetica tra offerte e pacchetti, ma tra tutta questa confusione, ci siamo noi, con lo smartphone in mano e gli occhi fissi sulle notifiche. Un tempo, il Natale significava casa piena, aromi di pandoro, risate e chiacchiere in cucina, ma adesso c’è il silenzio e l’annuire muto davanti allo schermo.

Per chi ha perso i propri genitori, ogni dicembre è una fitta al cuore, con luminarie e canti che si trasformano in tristezza. Tuttavia, se in casa c’è un bambino che ride e crede ancora nella magia, allora qualcosa si smuove e il tempo sembra tornare indietro. La guerra è presente nei notiziari, nei profughi che bussano alle nostre porte e nelle zone meno centrali delle nostre città, dove intere famiglie tirano avanti con lo stipendio di una sola persona.

È assurdo celebrare la nascita di un bimbo nato in povertà e buttare via milioni per gadget superflui. Ai responsabili di guerre e conflitti si chiede di fermarsi, di considerare che tutto ciò che si spende in un solo giorno di conflitto basterebbe a dare cibo, cure e un tetto a migliaia di persone. Forse la vera essenza del Natale non è nei pacchetti sotto l’albero, ma nel coraggio di fermarsi un attimo, spegnere il display e guardare negli occhi chi ci sta accanto. Le luci non devono essere solo quelle esterne, ma anche quelle che si accendono dentro di noi.