Natale in Italia: i trend delle prenotazioni turistiche

Secondo i dati di Sojern, il Natale si prospetta positivo per il settore turistico in Italia, con un incremento delle ricerche di hotel del 27% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le prenotazioni di voli sono diminuite del 5%, anche se il 43% dei viaggi aerei deve ancora essere confermato. Le prenotazioni provengono principalmente dagli Stati Uniti (20,2%), seguite dall’Italia (12,8%), dal Regno Unito (8%) e dalla Germania (8%), evidenziando l’importanza dei turisti americani per il nostro Paese.

Le partenze per i voli si concentrano tra il 19 e il 26 dicembre, mentre per gli hotel si osserva una richiesta tra il 24 e il 27 dello stesso mese, in linea con i periodi di festa. I viaggiatori internazionali in Italia mostrano un aumento del 9%, mentre il turismo domestico registra un calo significativo del 31%. Tuttavia, le ricerche di hotel da parte degli italiani rimangono stabili, suggerendo la tendenza a scegliere vacanze invernali più brevi e orientate alle esperienze.

Inoltre, gli italiani che decidono di viaggiare all’estero per Natale mostrano un decremento del 14% nelle prenotazioni aeree, con il 46% dei voli ancora disponibili, aprendo la possibilità a offerte last-minute. La Spagna si pone al primo posto tra le destinazioni preferite dagli italiani, seguita da Germania e Regno Unito. Infine, nonostante una flessione nelle partenze per gli Stati Uniti all’inizio dell’anno, si notano segnali di ripresa per la prossima stagione invernale.

