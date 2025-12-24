Natale in Italia: 6 milioni in viaggio

Secondo l’ultimo sondaggio di Confturismo-Confcommercio, gli italiani che trascorreranno le festività natalizie in viaggio superano i 6 milioni. La tendenza predominante è verso soggiorni brevi, vicini e organizzati con attenzione al budget.

L’83% dei vacanzieri resterà all’interno del territorio italiano, mentre circa un quarto sceglierà destinazioni nelle vicinanze della propria regione di residenza. Solo circa un milione di italiani opterà per mete estere, spingendosi verso capitali europee o destinazioni extraeuropee.

La maggior parte delle vacanze durerà uno o due giorni. Circa il 40% dei viaggiatori trascorrerà le feste a casa di amici, parenti o seconde case, mentre il 29% prediligerà strutture alberghiere.

La montagna guida la classifica delle preferenze, con il 20% delle scelte complessive. Seguono il mare e le città d’arte, particolarmente apprezzate per soggiorni brevi. Il viaggio di coppia rimane il più comune, con il 59% degli italiani che partirà in due, mentre il 36% organizzerà vacanze con tutta la famiglia. La spesa media prevista per persona si attesta intorno ai 390 euro.

Secondo le previsioni di Anas, il traffico diminuirà tra Natale e Santo Stefano, a Capodanno e all’Epifania. I rientri saranno distribuiti su più giorni, concentrandosi soprattutto nei fine settimana successivi alle festività principali. Per chi trascorrerà le feste in città e in solitudine, torna la maratona di Telefono Amico Italia, con i volontari disponibili per tutta la notte di Natale e Santo Stefano per offrire supporto emotivo.