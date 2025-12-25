10.7 C
Natale in Friuli: tradizione in cucina

Natale in Friuli: tradizione in cucina

Il pranzo di Natale in Friuli è una tradizione che resta forte, nonostante le prenotazioni nei ristoranti siano quasi esaurite. Molti decidono di trascorrere il pranzo di Natale tra le mura domestiche, rispettando la tradizione della cucina di casa. La regione friulana vanta una storia enogastronomica antica e profondamente radicata nel territorio, e il 25 dicembre non fa eccezione, con piatti che sono veri e propri riti familiari.

Il pranzo di Natale friulano inizia spesso con il “toc in braide”, una polentina morbida di mais ricoperta da una crema di formaggi, come il Montasio, e completata dalla “morchia”, l’intingolo di burro fuso e farina di mais. La valorizzazione dei prodotti tipici prosegue con il prosciutto crudo di San Daniele Dop e quello di Sauris IGP, accompagnati da grissini o pane fatto in casa, e la “rosa di Gorizia”, un pregiato radicchio rosso gustato al naturale o sott’olio.

Il periodo invernale porta in tavola il “muset e brovade”, cotechino accompagnato dalle rape viola macerate nel vino rosso. I primi piatti rispecchiano le diverse anime del territorio, con i “cjarsons” in Carnia, ravioli di grano tenero con ripieno dolce, e gli gnocchi di patate ripieni di susine nella Venezia Giulia.

Il pranzo di Natale si conclude con i dolci della tradizione, come la gubana e gli strucchi, accompagnati da vini di grande qualità prodotti in regione, come il Friulano, la Malvasia, il Cabernet e il Terrano, e la Ribolla gialla spumantizzata. Questi piatti e vini rappresentano la tradizione culinaria friulana, che si mantiene viva e forte durante le festività natalizie.

