Il Natale in Abruzzo è una festa che profuma di tradizione e orgoglio, soprattutto dopo la nomina della Cucina Italiana a Patrimonio UNESCO. Le ricette custodite nelle case aquilane sono considerate tasselli di un patrimonio unico e prezioso. A L’Aquila, c’è chi non aveva bisogno del sigillo UNESCO per sapere che la vera ricchezza è nascosta nei quaderni ingialliti delle nonne, con ricette senza grammature, preparate con amore e cura nei giorni che precedono il Natale.

Demetrio Moretti, giornalista e responsabile della delegazione aquilana dell’Accademia Italiana della Cucina, racconta cosa significhi davvero mangiare il Natale a L’Aquila. La Vigilia di Natale è una cena di magro, con minestre fumanti, legumi e baccalà che diventano festa nella loro semplicità. Gli spaghetti con le alici sono un piatto povero negli ingredienti ma ricco di gusto, che riempie la casa di un profumo che per molti aquilani è sinonimo di infanzia.

La portata principale è un trionfo di mare nell’entroterra, con anguilla o baccalà, fritti, arrosto o affogati nel sugo. La carrellata dei fritti, con cavoli, verze, mele passate in pastella e zuccherate, è un rituale che resiste alle mode. I contorni sono cavoli e cavolfiori, rapa rossa, broccoli, che fanno spazio ai dolci, come il torrone aquilano, i caciunitti, la frutta secca, noci e mandarini.

Il 25 dicembre, l’antipasto è quello delle grandi famiglie di un tempo, con salumi, formaggi, tutto semplice e vero. In molte case sopravvive il brodo con il cardo, oppure la stracciatella, o le zuppe con pane fritto che raccontano il legame antico con le montagne e con il Parco d’Abruzzo. Poi arrivano le fettuccine fatte in casa, la lasagna, seguite dall’immancabile agnello, sovrano delle tavole aquilane. A chiudere, nei ricordi più preziosi di Moretti, c’era un tempo la pizza dolce, il pan di spagna bagnato nell’alchermes e farcito di crema al cioccolato.