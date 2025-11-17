Natale green e di lusso a Senigallia: le novità 2023

Sarà un Natale ecologico e di lusso a Senigallia, con le festività che inizieranno il 29 novembre nel centro storico. Quest’anno, per la prima volta dopo molti anni, non sarà presente la pista di pattinaggio sul ghiaccio, oggetto di diverse polemiche in passato a causa dell’alto consumo di energia e acqua.

L’amministrazione ha deciso di investire in nuove attrazioni, come uno spettacolo di neve artificiale, assicurando che sarà realizzato con acqua priva di sostanze inquinanti. Tuttavia, molti cittadini si chiedono quanto costerà questa iniziativa, dato che sarà finanziata con le tasse locali, per un totale di quasi 170mila euro. Il 12 novembre è stato firmato un contratto per la progettazione e realizzazione di allestimenti scenografici con effetti luminosi e speciali in corso 2 Giugno, piazza Roma e piazza Saffi.

Le spese comprendono anche le luminarie nelle altre strade del centro e nelle frazioni, senza ulteriori richieste di contributo ai commercianti, che non versano più una quota da diverso tempo. Piazza Garibaldi ospiterà il consueto cielo stellato, mentre altre installazioni saranno presenti in via Manni, nel Foro Annonario, piazza Simoncelli e via Carducci.

Nella tradizionale Piazza del Duca, si allestirà un mercatino di Natale con casette in legno e un proiezione a tema. Dal 29 novembre, l’illuminazione cederà il posto a immagini festose proiettate sul pavimento. Come per la scorsa estate, l’amministrazione punta a rendere la città più attrattiva per i turisti e a stimolare lo shopping natalizio. Si prevede che le prime due ore di sosta siano gratuite, mentre i dettagli sul Capodanno sono ancora in fase di definizione.