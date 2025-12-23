13.4 C
Natale e salute mentale in Italia

Da stranotizie
Natale è arrivato. Anche se la festività ha origini religiose, solo una minoranza di persone vive intensamente gli aspetti spirituali legati alla nascita di Gesù Cristo. Tuttavia, è innegabile che tutti siano coinvolti in un periodo caratterizzato da una forte suggestione di un tempo “speciale”. I grandi magazzini iniziano a vendere addobbi natalizi già da ottobre e molte persone acquistano regali e decorazioni in questo periodo. Questo clima natalizio sembra avere un impatto su tutti, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose. La presenza di addobbi e decorazioni natalizi è ormai una caratteristica comune di questo periodo dell’anno, e molti si lasciano trasportare dall’atmosfera festiva che si respira. Il Natale è divenuto un evento che coinvolge una grande parte della popolazione, anche se le ragioni e il significato di questa partecipazione possono variare notevolmente.

