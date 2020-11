Zone gialle, arancioni e rosse. In Italia siamo tutti, chi più e chi meno, chiusi in casa per ridurre il contagio da Covid. Ci muoviamo poco e forse mangiamo di più, magari per noia o per scaricare lo stress. E il Natale, con tanto di cenone e pranzi ipercalorici a seguire, è alle porte. Si possono evitare gli eccessi a tavola? E, se è impossibile rinunciarvi, si può ‘riempire’ la pancia senza appesantirsi? Ci sono alimenti ‘appaganti’ ma poco calorici? A queste domande risponde la nutrizionista Ginevra Mochi. “Le feste sono un’occasione per vivere dei momenti di gioia e condivisione con i propri cari – dice Mochi all’Adnkronos -. In tale contesto, la preparazione di cibi ghiotti e gustosi rappresenta la tradizione e l’unione familiare e non bisogna assolutamente rinunciarvi. Il consiglio che mi sento di dare è quello di non esagerare con le porzioni. A tal fine potrebbe essere utile iniziare il pasto con un’abbondante porzione di verdura cruda (insalata, finocchi, carote) per non arrivare troppo affamati a tavola e per ridurre e ritardare l’assorbimento dei carboidrati e dei grassi. Un’altra strategia potrebbe essere non consumare i dolci dopo pranzo e dopo cena, soprattutto se sono state consumate altre pietanze ricche di carboidrati, come pasta fatta in casa, patate, pane. Si potrebbero invece mangiare pandori, panettoni e torroni a colazione. Inoltre, è possibile cimentarsi con ricette ‘fit’ e rivisitate dei dolci tradizionali, in modo da poterli consumare in quantità più elevate e con meno sensi di colpa”.

Fonte