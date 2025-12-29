Natale difficile per caregiver italiani

Natale è un periodo di riunione familiare e festa, ma per molti non è solo un momento di gioia. I caregiver familiari, coloro che si prendono cura di un proprio caro colpito da disabilità, possono trovare le feste natalizie particolarmente gravose. Secondo una ricerca, il 40% dei caregiver teme che le festività possano danneggiare la propria salute mentale, mentre uno su quattro preferirebbe non celebrare alcuna ricorrenza.

In Italia, ci sono 3,9 milioni di anziani non autosufficienti che richiedono assistenza continuativa, e 7 milioni di familiari, perlopiù donne, che si occupano di loro. Nel periodo natalizio, questi caregiver sopperiscono all’assenza di badanti, colf e servizi assistenziali pubblici, sottraendo tempo ad altri affetti, al riposo e a sé stesse.

La buona assistenza è consapevolezza, e gli enormi progressi della medicina hanno generato un fenomeno nuovo: la longevità di massa. Tuttavia, vivere a lungo non significa essere esenti da malattie, e i caregiver sono pionieri di una realtà della quale si conosce poco. L’assistenza può rivelarsi un’esperienza ansiogena, e se la persona di cui ci si occupa è affetta da declino cognitivo, sopraggiunge anche lo smarrimento.

Reagire significa non farsi schiacciare dal dolore, ma acquisire competenze, evitando l’isolamento. utile informarsi sui servizi messi a disposizione dal comune, dall’ASL, o confrontarsi con chi sta vivendo la medesima esperienza, cercando gruppi di autoaiuto per caregiver. Relazionarsi con chi è colpito da declino cognitivo è possibile, a patto di abbandonare l’idea di comunicare per imparare a conversare.

Non esiste un modo solo di offrire assistenza, e la vera difficoltà insita nel rapporto di cura risiede nella capacità di entrare e uscire emotivamente dalla relazione con una persona che si ama. importante trovare un equilibrio e non sacrificarsi oblativamente per il proprio caro, oppure delegare il più possibile ad altri. Occuparsi anima e corpo di un genitore può significare riparare un rapporto che è stato conflittuale, o restituire l’amore ricevuto, ma non riuscire a staccarsi può comportare conseguenze gravi in termini di stress e burnout.

È necessario chiedersi cosa ci porta ad attuare modalità di cura che generano situazioni di squilibrio nella nostra vita personale, ricordando l’importanza di prendersi tempo per sé, per ricaricarsi, anche coinvolgendo il resto dei familiari. tempo di cancellare lo stigma morale che grava su chi sceglie di delegare ad altri l’assistenza, e le RSA possono garantire assistenza mirata e rappresentare un antidoto alla solitudine.

Sostenere chi aiuta significa offrirsi di svolgere insieme qualche attività della routine dell’assistenza, e garantire un sostegno continuativo. Aiutare non vuole dire rendersi disponibili saltuariamente, ma offrire alla caregiver familiare un sostegno stabile che non la faccia sentire sola. Dedicarsi all’assistenza non significa mettere la propria vita in pausa, e la relazione di cura è una relazione d’amore che permane fino alla fine, un legame che insegna.