Natale di terrore a Napoli: 23enne arrestato per il sequestro e le violenze all’ex

Una giovane di 22 anni di Napoli ha vissuto un incubo di due giorni a causa dell’ex fidanzato, un ragazzo di 23 anni che non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. L’episodio è iniziato la notte di Natale, quando il giovane ha atteso la ragazza sotto casa sua e l’ha pedinata mentre si trovava in auto con un conoscente. Dopo averla seguita fino a casa di un’amica, ha bombardato la ragazza di messaggi insistendo per un incontro.

Sopraffatta dalle pressioni, la giovane ha accettato di incontrarlo il giorno di Natale al Belvedere del Parco del Vesuvio. Durante l’incontro, ha ricevuto dei messaggi da amici, il che ha scatenato la furia dell’ex, che ha preso il suo cellulare, lo ha distrutto e l’ha aggredita brutalmente, infliggendole pugni, morsi e calci, registrando le violenze con il proprio smartphone.

Dopo l’aggressione, l’ex fidanzato ha costretto la ragazza a salire in auto, fermandosi in farmacia per acquistare ghiaccio e medicinali, e ha poi affittato una stanza in un hotel di Qualiano. La ragazza è stata costretta a entrare in hotel coprendosi il volto con il cappuccio della felpa per nascondere le contusioni e ha passato la notte con lui. La mattina seguente, è riuscita a convincerlo a riportarla a casa.

Una volta libera, inizialmente ha raccontato ai familiari di aver litigato per motivi di gelosia, ma non hanno creduto alla sua versione. Alla fine, la giovane ha rivelato la verità su quanto accaduto. Portata all’ospedale di Capodimonte, i medici le hanno diagnosticato una frattura al naso e diverse contusioni. I medici hanno allertato le Forze dell’Ordine, che hanno arrestato il 23enne mentre si nascondeva in un bed and breakfast ad Agnano.

Questo caso ha riacceso l’attenzione sui temi della violenza domestica e sulle conseguenze psicologiche e fisiche che possono derivare da relazioni abusive. È un tragico promemoria dell’importanza di riconoscere i segnali di aggressività e di cercare sempre aiuto e supporto in situazioni di pericolo.