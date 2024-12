Natale di solidarietà a San Salvatore in Lauro a Roma con l’Associazione Ristoranti del Centro Storico

Una giornata di solidarietà ha avuto luogo a Roma grazie all’iniziativa dell’ARCS (Associazione Ristoranti Centro Storico) nella Parrocchia di San Salvatore in Lauro. In questa occasione, sono stati distribuiti cesti natalizi a persone fragili, rappresentando un gesto in linea con lo spirito delle festività. Don Pietro, parroco della chiesa, ha espresso la sua felicità per la generosità mostrata dai ristoratori, sottolineando l’importanza di venire incontro alle necessità di chi è in difficoltà. Ha affermato che questa iniziativa riflette il tipo di Roma che si desidera in vista del Giubileo.

Il Presidente dell’ARCS, Gianni Di Matteo, ha descritto la giornata come speciale e evidenziato che ogni anno i ristoratori della Capitale, conosciuti a livello internazionale, desiderano offrire un simbolo dello spirito natalizio a chi è in difficoltà. Di Matteo ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel partecipare a iniziative sociali, esprimendo gratitudine all’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi per aver fornito i prodotti alimentari utilizzati per i cesti natalizi. Questi cesti sono stati regalati non solo alla Parrocchia, ma anche a numerose case famiglia di Roma.

Gianni Di Matteo ha proseguito dicendo che l’attività dell’ARCS riunisce le eccellenze della ristorazione romana, con l’obiettivo di tutelare la categoria e contribuire al decoro della città. Esprimendo il desiderio di offrire un’immagine positiva di Roma ai turisti e ai cittadini, ha evidenziato la sinergia tra le iniziative dell’associazione e quelle di Roma Capitale, a cui l’ARCS intende dare il proprio contributo.

Questa giornata ha rappresentato un momento importante di solidarietà, rafforzando i legami tra comunità e ristoratori, e sottolineando il valore della condivisione e della generosità, soprattutto durante le festività. L’ARCS continua a dimostrare il proprio impegno nel sociale, promuovendo iniziative che mettono in luce sia l’eccellenza della ristorazione romana che l’importanza di offrire supporto a chi ne ha più bisogno, contribuendo così a una Roma più inclusiva e solidale.