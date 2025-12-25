9.8 C
Da stranotizie
Natale dei vip a Milano

A Milano, il Natale dei vip non è molto diverso da quello delle persone comuni. Ci sono stati vip che hanno passato le feste al caldo con i parenti, mentre altri hanno scelto di riunire la famiglia a casa propria. Alcuni hanno condiviso i momenti delle feste sui social, mentre altri hanno preferito tenere tutto privato. In generale, il Natale dei vip è caratterizzato da pranzi in famiglia, giochi con figli o nipoti, tavole imbandite e regali sotto l’albero. Vediamo come hanno trascorso questa giornata di festa e riposo alcuni vip milanesi e lombardi.

